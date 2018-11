Sylvie Kroef uit Odiliapeel schrijft handboek over afscheid en de dood

Wat zeg je als je op straat die doodzieke buurvrouw tegenkomt? Dat is voor veel mensen nog altijd een groot dilemma want praten over de dood of afscheid nemen is verdomde lastig. Sylvie Kroef (35) uit Odiliapeel heeft wel een tip: ,,Stap erop af en zeg alleen maar ‘ik wil even zeggen dat ik aan je denk’. Dat is genoeg. Dan is het aan de buurvrouw om te bepalen of ze er wel of niet op ingaat. Het ergste wat je kunt doen is iemand negeren of er met een boog omheen lopen.”