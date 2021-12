't Oventje bij Zeeland krijgt er in één klap tien woningen bij

ZEELAND/OVENTJE - Als alles volgens plan verloopt, wordt buurtschap ‘t Oventje in Zeeland in één klap met tien nieuwe woningen uitgebreid. Volgens wethouder Ben Brands is dat voor 't Oventje een relatief forse uitbreiding, vergelijkbaar met plan Repelakker voor Zeeland.

Het plan is bedacht door Van Gestel Advies BV uit Oost- West- en Middelbeers, in samenwerking met Martijn van Boven uit Son. Architect is Willem Keeris uit Eersel. Hij ontwierp vijf starterswoningen en vijf levensloopbestendige seniorenwoningen. Deze donderdag wordt de overeenkomst met de gemeente Landerd gesloten, waarna het plan ter inzage wordt gelegd.

Precieze prijs nog niet bekend

De initiatiefnemers verwachten in april/mei met de verkoop van de huizen te kunnen starten. De precieze prijs is volgens Ad van Gestel nog niet bekend, maar hij verwacht dat de starterswoningen tussen de 250.000 en 275.000 euro gaan kosten.

Kombord wordt verplaatst

Op 't Voor-oventje zijn ze blij met de nieuwe huizen, vooral met de starterswoningen, zegt Gerrit Willems, de voorzitter van de buurtvereniging Oventje en vroeger eigenaar van het perceel. ,,In het begin waren er bezwaren van omwonenden. Zij vreesden overlast en verlies van privacy.” Volgens wethouder Brands komen de woningen in landelijk gebied, buiten de kom. ,,Dat lossen we op door het kombord te verplaatsen. Daar hebben we een speciaal verkeersbesluit voor genomen.”

Volledig scherm Op het achter de bomen gelegen perceel komen de tien huizen waar een aantal omwonenden bezwaar tegen heeft. © Kees Backx

Bestemmingsplan aangepast

Ook het bestemmingsplan leek nog even zand in de raderen te gooien. ,,De locatie had wel een woonbestemming, maar alleen voor vrijstaande woningen. Dat bestemmingsplan is door de initiatiefnemers aangepast en deze week hebben wij als college besloten het ter inzage te leggen. Wij realiseren ons dat het plan inbreuk maakt op de bestaande lintbebouwing, maar door een landelijke uitstraling en beperking in de hoogte, vinden wij dat het plan past in het buurtschap”, zegt Brands.

Leefbaarheid vergroot

De gemeente, maar ook de inwoners van 't Oventje, hopen dat door dit plan met name jongeren op 't Oventje blijven wonen of terugkomen en dat door de levensloopbestendige seniorenwoningen doorstroming op gang komt waardoor de leefbaarheid van het buurtschap wordt vergroot.