‘t Oventje van Diana van de Louw: ‘Eigenlijk is alles hier zoals het moet zijn’

,,Op ‘t Oventje is er heel veel de moeite waard. Te beginnen met de mooie gedichtenroute, daarnaast zijn er twee leuke café’s en restaurantjes waar je leuk kan lunchen of een lekkere kop koffie kan drinken. ‘t Oventje is een kleine gezellige buurt, waar het echt de moeite waard is. Mensen kennen elkaar hier en helpen elkaar en dat maakt dat het fijn wonen is op ‘t Oventje.”

,,Ik kijk met veel genoegen terug op de periode toen we hier naar toe verhuisden. We kochten de boerderij van een oudere man die hier is overleden. Onze overbuurvrouw heeft 85 jaar lang tegenover die man gewoond. Om kennis te maken zijn we bij haar op de koffie geweest. Dat éne bezoekje is uiteindelijk een wekelijkse activiteit geworden, die we hebben volgehouden totdat ze is overleden. Aan die bezoekjes hebben we hele mooie herinneringen gehouden want via haar leerde wij iedereen hier kennen en konden we integreren in de buurt.”