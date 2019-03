't Oventje van Maarten de Groot: ‘Een eigen festival in 't Oventje zou mooi zijn’

Maarten de Groot (55), wie kent hem niet in 't Oventje bij Zeeland. Uiventje moet je volgens hem zeggen. Maar hij is dan ook een echte. Ooit was hij de glazenspoeler in het dorpscafé, maar daar bleef het niet bij. Inmiddels is de olijke bourgondiër al ruim 35 jaar actief in de feesthandel. Hij is organisator, bandparodist, presentator en DJ. Daarnaast is hij ook nog eens een paar keer per jaar reisleider. Ierland is dan altijd de bestemming, zijn lievelingsland. Het waren de afgelopen dagen drukke tijden, want met carnaval is er voor De Groot veel te regelen.