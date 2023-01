‘t Ven en De Empel winnaars drukbezocht voetbaltoernooi basisscholen: ‘Na twee jaar stond jeugd weer te popelen’

Nieuw riool en inrichting wijken kost Meierij­stad vele miljoenen meer

VEGHEL/SCHIJNDEL - Het is een mooi streven van de gemeente Meierijstad om de Vijverwijk in Veghel en Zeeheldenbuurt in Schijndel klimaatrobuust te maken. Maar er is wel 7 miljoen euro meer nodig om dat uit te voeren.

28 december