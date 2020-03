‘t Zusje week volledig vega: ‘Laten zien dat je vlees en vis niet hoeft te missen’

Column Innig hand in hand in het verpleeg­huis

11:00 VEGHEL - Een ochtend in woonzorgcentrum De Watersteeg in Veghel. Ontmoetingen met een lefgozer, een creatieve liftster, een dame die nogal op zichzelf is en een zielstevreden oud paar. Ze zijn allebei 88, en allebei niet meer oergezond. Maar wat overheerst is innige tevredenheid. Omdat ze een mooi leven hebben gehad. Omdat ze nog samen zijn.