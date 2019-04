Taakstraf en rijverbod geëist tegen Volkelaar die vrouwen en kinderen aanreed

DEN BOSCH/VOLKEL Negen maanden nadat ze op het Heikantsepad in Volkel werden aangereden door een automobilist, zijn een 73-jarige Volkelse vrouw en haar 40-jarige dochter nog steeds niet hersteld. Dat bleek gisteren tijdens de rechtszaak tegen de 45-jarige automobilist uit Volkel. Tegen hem werd onder meer een taakstraf van 120 uur geëist.

De vrouwen fietsten op 31 juli met een neefje en een nichtje naar Billy Bird Park Hemelrijk om te gaan zwemmen. Op het smalle Heikantsepad werden ze frontaal aangereden door een autobusje dat door onopgehelderde oorzaak aan de linkerkant van de weg was beland. ,,Ik weet daar niets meer van. Plots hoorde ik boink boink. Ik dacht dat ik een boom had geraakt. Pas toen ik uitstapte, zag ik de twee dames liggen", verklaarde de man gisteren huilend.

Lees ook Vrouwen en kinderen geschept door auto in Volkel, twee zwaargewonden Lees meer

Quote Ik was afgeleid, ik voel me een klootzak Volkelse automobilist

Hij belde zelf 112 en al snel waren een traumaheli en vier ambulances ter plaatste. De twee kinderen van 8 en 10 raakten licht gewond. Uit de opname van het telefoongesprek met 112 blijkt dat de man verklaarde: ‘Ik was afgeleid’ en ’Ik voel me een klootzak’. ,,Dat voel ik me nog steeds", bekende hij voor de rechtbank.

Stress

De rechters probeerden te achterhalen waardoor de man was afgeleid. Zelf wees hij op stress: hij zat vlak voor zijn vakantie, had in Boekel een auto met trekhaak uitgezocht om de caravan te trekken en dacht na over wat hij op zijn werk allemaal nog moest regelen.

Sigaret

Uit politieonderzoek is gebleken dat hij zeker niet heeft zitten bellen. Dankzij een speciale app wordt zijn telefoon uitgeschakeld zodra hij in de auto stapt. Wel was hij bezig een sigaret op te steken. Het pakje sigaretten lag op de passagiersstoel. De man sluit niet uit dat hij iets heeft willen oprapen tijdens het rijden.

Hersenletsel

De oudste van de twee vrouwen heeft wekenlang op de intensive care-afdeling van het Radboudziekenhuis gelegen met hersenletsel, tal van breuken en kneuzingen. Uit een door een familielid voorgelezen slachtofferverklaring blijkt dat ze nog steeds problemen heeft met eten. Ze kan alleen vloeibaar voedsel verdragen, ze heeft moeite met spreken. Ze kan niet meer autorijden, fietst op een driewieler. Ze was mantelzorger voor haar broer. Ook dat kan ze niet meer. Het ergste vindt ze dat ze niet meer op haar kleinkinderen kan passen. ,,Ik zal nooit meer de oude worden", besloot ze haar verklaring.

Ook haar dochter is er niet ongeschonden vanaf gekomen. Zij zag maandenlang dubbel, haar lichaam is aan één kant verdoofd door zenuwletsel en ze kan nog steeds niet werken of autorijden.

Excuses

De automobilist heeft inmiddels zijn bedrijf verkocht. ,,Ik kan me niet meer op mijn werk richten", verklaarde hij. ,,Ik heb zwaar in de put gezeten. Ik wou dat ik het allemaal kon terugdraaien", zei hij, terwijl hij de slachtoffers nogmaals huilend zijn excuses aanbood. ,,Al moet ik tien jaar zitten, als het met de dames maar goed komt.”