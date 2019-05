Taakstraf en voorwaardelijk rijverbod voor veroorzaker zwaar ongeval Volkel

Meten is weten in Volkel, maar heeft het zin?

10:05 VOLKEL - Na Leeuwarden krijgt ook de vliegbasis Volkel een meetnet om het geluid van de straaljagers permanent te registreren. Morgen worden zes van de zestien geplande microfoons officieel in gebruik genomen. Wat kost dat, wat is het nut en waar is de informatie te vinden? Zes vagen over het meetnet.