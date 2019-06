Taakstraf voor ontucht met 13-jarige in Uden

In Canada kwam de heimwee

11:08 VEGHEL - De eerste carnaval die Jeanne van der Doelen in Veghel vierde, was meteen een carnaval om nooit te vergeten. Zeventien jaar oud was ze toen ze haar grote liefde Piet Verbakel leerde kennen. Ze kregen een relatie, maar toen wilde Piet, die een baan als herenkapper had, zijn heil gaan zoeken in Canada. Hij vertrok, kreeg daar een goede baan en kwam terug om Jeanne te halen. Op 21 juni 1954 stapten ze in Veghel in het huwelijksbootje. Vrijdag was het dus precies 65 jaar geleden dat de twee elkaar het jawoord gaven.