Take a Burger in Uden gaat open, stadscafé Van Eyck sluit de deuren

Ook partijen Bernheze streven naar behoud schoolge­bouw Op Weg in Vorsten­bosch

30 mei HEESCH - CDA, SP, D66, Blanco en Progressief Bernheze willen het gebouw van basisschool Op Weg in Vorstenbosch behouden. De partijen stemmen in met het nieuwe huisvestingsplan voor het onderwijs in Bernheze, maar dienden over het gebouw van Op Weg een motie in.