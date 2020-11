'Talentenjacht’ breidt zich uit; ook kunst- en muziekles op Udense basisscholen

De sportwereld als inspiratie voor de kunsten. Dat is Circle of Talent, een samenwerking tussen kunstencentra in Brabant om jong talent te 'scouten'. In de sport kunnen kinderen via selecties doorgroeien naar de topsport. Maar wie een instrument bespeelt, danst, zingt of zich beeldend creatief uit, kan misschien wel boven het maaiveld uitsteken, maar kan daar op jonge leeftijd weinig extra's mee doen.