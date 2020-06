Talkshow ondernemers Meierijstad uitgezonden op tv

MEIERIJSTAD - De online talkshow die de ondernemers van Meierijstad op donderdag 2 juli houden, is later te zien door alle andere inwoners van de gemeente. Omroep Meierijstad gaat de talkshow, die via het beeldscherm wordt gehouden, met op zondag 5 juli om 19.00 uur uitzenden.

De ondernemersverenigingen van Meierijstad houden op donderdag 2 juli een online talkshow met drie landelijk bekende sprekers. Journalist Frénk van der Linden, ondernemer en investeerder Annemarie van Gaal en psycholoog en (internationaal) spreker René Diekstra zijn daarbij aanwezig. Zij praten met Herman Molenaar van Vanderlande in Veghel, Hennie van Osch, van TVE Group in Sint-Oedenrode en Mark van de Laarschot van Hml Bedding in Schijndel. En met alle andere ondernemers die tijdens de show aanhaken, die kunnen hun vragen stellen via chat. Het zal vooral gaan over ondernemen in crisistijd.

Gezamenlijk initiatief

Het wordt geen gewone webinar, maar een echte talkshow. Maar dan niet gezamenlijk vanuit één ruimte aan één tafel, laat Willem Wouters, vice-voorzitter van Ondernemers Netwerk Schijndel en bestuurslid van Platform Ondernemend Meierijstad weten. Hij is er trots op dat het idee, dat Schijndel bedacht is, door alle andere ondernemersverenigingen van Meierijstad wordt gedragen, zodat het nu een echt gezamenlijk initiatief is. ,,Voor ons is deze gezamenlijke avond een mooie bezegeling van de samenwerking die we met de verschillende ondernemersverenigingen in Meierijstad hebben ontwikkeld”, zegt hij.