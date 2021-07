Tamara de Boer van Beau D’or met kleiner team door aan de Haven

Als De Boer (34) acht jaar geleden een consulente met wimperextensions bezig ziet tijdens een workshop make-up, vindt ze dat zo mooi dat ze het zelf wil gaan doen. Ze wilde altijd al iets voor zichzelf gaan doen en niet in de financiële sector waar ze toen in zat. Als wimperstyliste leerde De Boer verder door voor schoonheids- én huidspecialiste. Als moeder van drie jonge kinderen weet ze dat het voor collega’s soms moeilijk is om succesvol een zaak op te zetten. ,,Wellicht kan mijn verhaal motiveren. Zo heb ik ook een collega als inspirator.”

Zaak in slaapkamer

De Boer begon haar zaak in een slaapkamer, verbouwde daarna de garage naast haar toenmalige huis en nam het nam het klantenbestand van een salon over. ,,Toen kon ik een pand gaan kopen. Dat werd aan de Parallelweg. We werden snel groot en deden alles van kapsalon tot huidverbetering. We kregen een groot team en het pand werd snel te klein. Het was moeilijk om op niveau te blijven. Op bepaalde vlakken heb ik een passie, daarmee wilde ik verder. Door corona was de keuze gemakkelijk te maken. We hebben diverse personeelsleden laten gaan en ons kleiner specialistisch team van vijf staat nu hier.”

Alles onder handen

Met hier doelt ze op het opvallende pand aan het Heilig Hartplein met zo’n 350 vierkante meter aan ruimte dat ze huurt, het andere pand is inmiddels verkocht. Haar man nam alles onder handen. Van de royale ontvangstruimte met balie en keuken tot de vier behandelkamers.

De Boer begeleidt alle cliënten zelf. ,,Dat vind ik belangrijk en dat is ook onze sterke kant. Of het nu gaat om een huidverbetering of medische behandeling. Verder werken we met totaalprogramma’s, met behandelingen en thuisproducten speciaal voor mensen met acné tot producten voor de slapper wordende huid. En ik doe zelf ook nog wimpers en wenkbrauwen. Ik kom ermee tot rust.”

Naast De Boer als huidspecialiste zijn er twee schoonheidsspecialisten dagelijks aan het werk. Een cosmetisch arts en een specialist voor permanente make-up komen op afspraak. ,,In september start in de ruimte achter in het pand een yoga docente en ik hoop binnenkort een plastisch chirurg en een voedingsdeskundige aan ons centrum te kunnen binden.”

Volledig scherm Het grote nieuwe onderkomen van Beau D'or bij de Veghelse passantenhaven. © Franka Willems