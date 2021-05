Tankautospuit, waterwagen en loader brengen brand in buitengebied Veghel onder controle

Heb je eten over? Dan zet je het in een deelhuisje. Zie je daar iets lekkers in liggen? Pak het gerust

27 april ZEELAND - Minder verspilling van voedsel en meteen andere mensen helpen. Dat is de gedachte achter de acht deelhuisjes die deze week in Zeeland komen te staan. Wie houdbare etenswaren en andere houdbare artikelen over heeft kan die in de huisjes plaatsen, wie er behoefte aan heeft kan daar iets van zijn of haar gading vinden. Deze week worden de deelhuisjes geplaatst, woensdag gaan ze open.