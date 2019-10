Tankstation in Veghel voor tweede keer in maand tijd overvallen, dader spoorloos

VEGHEL - Een tankstation aan de Udenseweg in Veghel is zaterdagavond rond 21.00 uur overvallen. De dader is er vandoor met een onbekend geldbedrag. Er raakte niemand gewond. Het is de tweede keer in een maand tijd dat het tankstation is overvallen.