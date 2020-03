Tasje aan de deur met uitleenspeelgoed in Veghel

Muziekman Gerard Dortmans (81) zat nog vol levenslust en plannen

12:43 UDEN - Zijn 82e verjaardag heeft hij net niet mogen vieren. Afgelopen zaterdag is in een ziekenhuis in Groningen de Udense muzikant Gerard Dortmans overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn hele leven stond in het teken van de muziek en dan met name zijn geliefde accordeon. ,,Hij zat nog vol plannen en levenslust”, vertelt Hennie de Groot, een van zijn drie dochters.