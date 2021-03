Tauros weg van drukke fietspaden in Maashorst

Gewoon Uden baalt van rotzooi rond flats Uden: ‘Een doorn in het oog’

23 maart UDEN - Het is een grote rotzooi rond de flats aan de Beatrixhof in Uden. Ondanks alle inspanningen van de gemeente en inzet van vrijwilligers die afval opruimen, is er in de flatwijk sprake van enorme overlast. Volgens de fractie Gewoon Uden wordt er soms tijdens het opruimen alweer nieuw afval over de reling gegooid. De partij wil van de gemeente Uden weten wat er aan het probleem gedaan kan worden.