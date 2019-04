Taurossen in Maashorst vielen al eerder mensen aan

Boekel wil ballonnen verbieden, maar pas ná Koningsdag

5 april BOEKEL - De Boekelse gemeenteraad wil dat burgemeester en wethouders komen met een voorstel om het oplaten van ballonnen in de gemeente te verbieden. ,,Maar niet vóór Koningsdag, want we willen het Oranjecomité niet in de wielen rijden", zei CDA-raadslid Robin Gruijters.