Taurossen mogen Maashorst weer in; gebied op veel fronten veiliger gemaakt

NISTELRODE/UDEN - De taurossen mogen binnenkort ook weer in de Slabroekse Bergen grazen. Het raster, dat is geplaatst nadat een wandelaar op de hoorns werd genomen, kan worden weggehaald. Er is veel gedaan om de veiligheid van bezoekers van de Maashorst te verbeteren.

Het ongeluk aan de Karlingerweg op 5 januari, waarbij een 63-jarige wandelaar door een tauros op de hoorns werd genomen, bracht veel discussie te weeg. Bezoekers van de Maashorst wilden de grazers weg uit het gebied, het zou onveilig zijn. Daar kozen de natuurbeheerders niet voor. Zij besloten de taurossen tijdelijk achter een raster te plaatsen om extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen. Zo werd een hek geplaatst aan de noordkant van de Slabroekse Bergen, om ervoor te zorgen dat de taurossen uit dit deel van het begrazingsgebied zouden blijven. Ondertussen is er volgens het Maashorstbestuur hard gewerkt aan het veiliger maken van het gebied en kan de afrastering weg. Zodat de grazers weer de ruimte krijgen.

Volledig scherm De taurossen zijn in januari na het ongeval weggehaald uit een 60 hectare groot deelgebied van de Maashorst. Dit deel ligt pal naast het wisentengebied. © Schets Maarten van den Hurk / BD, Kaart Maashorst

Zicht op fietspaden was slecht

Langs veel drukbezochte fietspaden in het gebied stond begroeiing, waardoor het zicht slecht was. Zo werden mens en dier soms door elkaar verrast. Om het gebied overzichtelijker te maken zijn er langs de fietspaden op meerdere plekken bomen en struiken weggehaald en gesnoeid. Bezoekers en grazers kunnen elkaar zo tijdig opmerken en vijftig meter afstand houden. Dat is volgens de natuurbeheerders een veilige afstand.

Extra ruimte en picknickplekken afgesloten

De grazers krijgen op een toegevoegd perceel extra ruimte. De verwachting is dat ze daardoor minder vaak langs het fietspad gaan staan. Op drukke punten, waar zowel bezoekers als grazers komen, zijn bankjes verplaatst. Er zijn twee picknickplekken ingericht waar de dieren niet kunnen komen. Daar, en bij de fietsingangen naar het begrazingsgebied komen extra informatieborden. ,,Dit om recreanten herhaaldelijk te wijzen op de gedragsregels, zoals 50 meter afstand houden en honden aan de lijn", laat woordvoerster Kelly van Lith van de Maashorst weten.

Begrazingskaart

De uitkijkbult aan de Udensedreef is weggehaald, omdat deze hooggelegen plek ook dieren aantrok. En er is een begrazingskaart ontwikkeld, waar alle fietsknooppunten op staan en een overzicht van waar welke grazers staan. Bezoekers kunnen vooraf hun route uitstippelen en zelf kiezen of ze de grazers willen spotten of vermijden. Op alle informatiepanelen bij startpunten en parkeerplaatsen is een sticker geplaatst met een QR-code naar de begrazingskaart en de kaart is te vinden op de website van de Maashorst.

Pictogrammen op de weg

Ook zijn, bij wijze van proef, de gedragsregels met krijtverf en pictogrammen op de fietspaden aangebracht. Zo weten bezoekers dat ze het begrazingsgebied naderen en worden ze in het gebied herinnerd aan de gedragsregels.

Volledig scherm Sinds een tauros een wandelaar op de Maashorst aanviel staan de runderen afgeschermd. © Philip van den Brand

Oogje in het zeil