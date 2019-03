Taurossen vallen twee wandelaars aan in de Maashorst bij Uden

UDEN - Twee wandelaars zijn zaterdag aangevallen door taurossen in de Maashorst. Ze moesten worden behandeld in het ziekenhuis. Een wandelaar liep een gebroken enkel op en moest worden geopereerd. De kudde is zondag op transport gezet naar Keent.

Het incident deed zich voor in een klein begrazingsgebied aan de Zevenhuizerweg aan de Zeelandse en Udense kant van de Maashorst. Een omstander heeft de runderen weg kunnen jagen. Een Maashorstranger was snel ter plekke om de wandelaars te helpen. Ze zijn naar het nabijgelegen ziekenhuis Bernhoven gebracht.

,,Naast een gebroken enkel liepen de wandelaars verwondingen op. Daarom zijn er een paar hechtingen gezet. Ze hebben het ziekenhuis kunnen verlaten. Ze zijn natuurlijk hevig geschrokken. Naar omstandigheden gaat het nu goed met hen. Al zijn ze wel stram en hebben blauwe plekken”, verklaart Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling, dat de Maashorst tot ontplooiing brengt.

Quote Waarschijn­lijk waren de dieren door de hond danig geïrriteerd Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling

Volgens Linnartz is de kleine kudde runderen, voor het incident zich voordeed, geschrokken van een loslopende hond die te dichtbij kwam. Die zorgde voor de nodige onrust. Wat meespeelt is dat afgelopen woensdag een kalf is geboren. De kudde is dan extra zorgzaam voor het jonge kalf. ,,Waarschijnlijk waren de dieren door de hond danig geïrriteerd. Beide wandelaars zijn daar even later de dupe van geworden.”

Boswachters van Staatsbosbeheer en beheerders van de gemeente Uden hebben zaterdag het gebied meteen voor publiek afgesloten. ,,We nemen de veiligheid voor bezoekers en beheerders in het gebied zeer serieus. Daarom is besloten de runderen te verwijderen. Ze gaan terug naar Keent.”

Het begrazingsgebied aan de Zevenhuizerweg is een klein onderdeel van het natuurgebied de Maashorst. Het is niet aangesloten op het grote begrazingsgebied. Tot nader bericht is het gebied afgesloten.