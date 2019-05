TBS-advies voor Mierlonaar die vrouw in Huize Padua mishandelde

Het hoornvlies van de vrouw raakte fors beschadigd, met 'verhoogde kans op netvliesloslating'. De verdachte zou afgelopen februari ook twee andere mensen in Huize Padua hebben 'geslagen, geschopt of geduwd'. De Mierlonaar was zelf niet aanwezig bij de behandeling van zijn rechtszaak in Den Bosch: de man zit op dit moment op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Hij was niet naar de rechtbank gebracht.