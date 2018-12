Team Het Raadhuis wint Boekelse Kwis

Levende kerststal in Peelland­schaps­park Voskuilen­heu­vel bij Venhorst

29 december VENHORST In Peellandschapspark de Voskuilenheuvel in Venhorst is zondag van 17 tot 19 uur een levende kerststal te aanschouwen. De organisatie is in handen van stichting Voskuilenheuvel.