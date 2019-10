TED-talks van vader Anne Faber en marinecommandant in Veghel

Uden: wel geld voor alle AED's in de gemeente

10:18 UDEN/VOLKEL - Uden heeft wel geld over voor AED's in de gemeente. In totaal is er 10.000 euro beschikbaar voor de drie stichtingen Hartveilig die de gemeente telt. Het geld wordt verdeeld naar rato van het aantal apparaten dat er hangt in de kernen Uden, Volkel en Odiliapeel.