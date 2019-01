TEDx wil jongeren Uden inspireren

Potje UdenFonds gevuld met 15 mille extra voor duurzaam­heid

11 januari UDEN - Udenaren met plannen of ideeën voor een meer duurzame wijk of buurt, kunnen voor financiële steun voortaan aankloppen bij het zogeheten UdenFonds. De gemeente Uden heeft daarvoor 15.000 euro extra in de pot gestort. In 2018 had het fonds ruim 54.000 euro te vergeven.