Tekort aan bezorgers leidt tot te laat bezorgde kranten: ‘Soms stuit ik op boosheid, soms op onbegrip’

De bezorgproblemen van het Brabants Dagblad zijn niet bepaald misselijk. Op enkele plaatsen in het verspreidingsgebied van de krant is de nood zo hoog, dat vaste bezorgers extra routes rijden. Om te voorkomen dat abonnees helemaal geen dagblad ontvangen. Het probleem speelt onder meer in het buitengebied van Schijndel en Sint-Michielsgestel.

Bezorger Rien (58), die goud waard is, brengt daar zes dagen in de week kranten rond, doordeweeks staat hij voor dag en dauw op. Tegen half vier ’s nachts zijn alle te bezorgen kranten present in het depot aan de Smaldonkstraat in Schijndel, waarna Rien zijn auto vollaadt en het gaspedaal indrukt. ,,Ik werk al meer dan dertig jaar als bezorger, altijd de autoroutes in het buitengebied omdat ik het fijn vind om te rijden.”

Quote Het is eigenlijk niet meer te doen Bezorger

Rien brengt alle ochtendkranten die in Nederland uitkomen bij de juiste brievenbussen, in deze regio vooral het Brabants Dagblad. Normaal gesproken verzorgt een bezorger één wijk, maar bij Rien is dat opgeschaald naar twee en sinds deze maand zelfs drie. Uit nood geboren, omdat bezorgers lastiger te vinden zijn dan ooit. ,,De vorige stopte omdat hij van werk wisselde. Ze deden een beroep op mij om het over te nemen, omdat er geen alternatief was.” Rien heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dus stemde hij ermee in, maar wel met tegenzin. ,,Want het is voor mij eigenlijk niet meer te doen. Ik ben er van drie uur ’s nachts tot negen uur 's morgens mee bezig en dan breng ik in de middag ook nog NRC Handelsblad rond. Ik maak dagen van tien uur.”

Krant moet om zeven uur in de bus liggen

Een krant hoort voor zeven uur in de bus te liggen, maar met vijfhonderd adressen in het buitengebied red je dat gewoonweg niet. En dus is het al over zevenen als Rien aan zijn derde en laatste route begint, in zijn kleine, automatisch geschakelde Renault. ,,Veel mensen hebben terecht klachten als de krant te laat in de bus valt. Ik ben het eerste aanspreekpunt. Soms denken ze dat ik te laat aan mijn werk ben begonnen, maar dan leg ik uit dat ik al vanaf drie uur ’s nachts in de nacht in de weer ben. Je ontmoet zowel boosheid als begrip voor de situatie.”

Hij haalt uit zijn werk als bezorger voldoening. ,,Omdat ik graag in de auto ben, met muziek erbij. En je ziet veel van de mooie omgeving.” Zaligmakend is het niet. ,,Het is hard werken, ik krijg een prima vergoeding voor de wijken, maar er moeten wel kosten vanaf. Ik rijd elke dag veel kilometers.”

Quote De communica­tie moet echt veel beter Abonnee in Schijndel

Het is zeker in het begin lastig werk. ,,Dan moet je de route leren kennen en weten bij wie welke titel in de bus moet.” Soms maakt hij een praatje bij mensen, zoals deze vrijdagochtend bij mevrouw Pennings in het buitengebied van Schijndel. Zij wordt als abonnee niet vrolijk van de late bezorging. ,,Ik vind het heel erg vervelend als ik eerst een bandje krijg als ik naar de klantenservice bel, de communicatie moet echt veel beter. Uit boosheid heb ik een redacteur van het BD hierover aangeschreven. Die heeft mijn klachten doorgestuurd. Met haar kan ik goed communiceren.”

In het buitengebied van Sint-Michielsgestel is Marian van der Donk al twee keer tevergeefs naar de brievenbus gelopen om te kijken of er een krant in ligt. En het is al negen uur. ,,Ah, daar is de bezorger”, roept ze als Rien arriveert. Ook voor haar is een papieren krant heilig in de ochtend, zegt ze. Gezellig bij de koffie. ,,Maar ik heb er al vaak aan gedacht om hem op te zeggen omdat de bezorging slecht is.” Ook zij vindt dat de dagbladen 'beter moeten communiceren’ over de problemen.

Hondjes uitlaten

En dan zit de trip er voor Rien eindelijk op en kan hij thuis zijn hondjes gaan uitlaten. ,,Ik denk dat de uitgevers gerichter moeten werven onder ouderen. En hoe hoger de beloning, hoe beter. Jongeren gaan niet meer ’s nachts hun bed uit om kranten te bezorgen, die kiezen voor ander werk.”

Volledig scherm Bezorger Rien brengt kranten rond met de auto in het buitengebied van Schijndel en Sint-Michielsgestel. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius Overspannen situatie In het overgrote deel van de gebieden lukt het nog altijd om de krant op tijd in de bus te krijgen, maar er zijn ook gebieden waar het probleem erg hardnekkig is, aldus regionmanager Bastiaan Tjebbes en Job Muller, directeur distributie DPG Media, waaronder het Brabants Dagblad valt. Vooral in de stad Den Bosch, Heesch en Schijndel zijn de problemen groot. ,,De reden is dat we achthonderd bezorgers tekort komen. De economie draait op volle toeren, maar daar plukken we bij de bezorging van onze kranten wrange vruchten van. De arbeidsmarkt voor dit werk is totaal overspannen. We zijn niet de enige sector die problemen heeft. De horeca en winkels hebben dezelfde problemen als wij. De mensen zijn gewoon niet te vinden.” Het structurele tekort aan bezorgers heeft vooral tot gevolg dat de krant in sommige wijken of plaatsen later wordt bezorgd. Muller: ,,Veel bezorgers moeten inmiddels dubbele wijken lopen en dat kost dus dubbel zoveel tijd. Daardoor kan het tegenwoordig tot wel negen uur duren voordat de krant in de bus valt. Wij vragen abonnees dan ook om tot dat tijdstip te wachten met bellen naar onze Klantenservice.” Volgens Muller proberen de uitgevers op veel manieren het bezorgen van kranten aantrekkelijk te houden. ,,Wij denken niet dat het tekort heeft te maken met onze betaling. We kijken hierbij natuurlijk ook goed wat onze concurrenten doen, maar het aanbod voor dit soort werk is enorm, dus mensen kunnen ook iets gaan doen waar ze minder vroeg voor hoeven op te staan. Ik denk alleen niet dat iedereen weet dat je er lekker mee verdienen als je meerdere wijken aan elkaar koppelt, zeker op zaterdag.” Hoe dan ook, zegt Muller: ,,We proberen de krant voor zeven uur door de brievenbus te duwen op doordeweekse dagen op zaterdag voor acht uur. Dat lukt voor het overgrote deel dus wel. Sterker nog: heel veel mensen krijgen de krant vroeger dan ooit omdat bezorgers extra wijken lopen en dus heel vroeg beginnen. Maar bij een klein deel van onze abonnees lukt het helaas niet op tijd.”