Teler neemt acht arbeidsmigranten in huis

,,Het zijn er toch weer acht,’’ rekent Marc Verkuijlen nuchter. Het lijkt een schijntje vergeleken bij de 180 slaapplaatsen die zijn ouders Jo en Ria jaren geleden al realiseerden bij het moederbedrijf van de aardbei- en aspergetelers, verderop in het dorp. Maar elke plek voor arbeidsmigranten is welkom tegenwoordig, nu de huisvestingsnood in Brabant zo hoog is.