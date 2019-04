Teleurgesteld raadslid Van Tiel voelt zich ‘gepakt’

Fractieleider Jeroen van den Heuvel wil heel snel in gesprek met Hans van Tiel, het raadslid dat donderdagavond tijdens de raadsvergadering van Landerd zijn partij Maashorst Vooruit de rug toekeerde: ,,Had ik dit vooraf geweten dan hadden we het anders gedaan. Ik wil daarom heel graag met Hans in gesprek over wat er gebeurd is. Daarbij staat voor mij alles open.’’