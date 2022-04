‘Tennis en Padel De Krekel is de gezelligste vereniging van Meierijstad’, zegt Hans Kanters uit Mariaheide

Kanters (62) woont al 17 jaar in Mariaheide, omschrijft zichzelf als betrokken maar nog altijd een beetje import omdat hij in Vorstenbosch is opgegroeid. De ruimte en het buitenleven trokken hem naar het dorp.

Thuis, op het mooiste plekje van Mariaheide, houdt hij paarden en een zeldzaam schapenras waarvan er maar 400 in Nederland zijn. Met beide fokt hij ook. In zijn vrije tijd gaat hij graag tennissen, padellen, paardrijden en werkt hij graag in de tuin. In het dorp is hij bekend als voorzitter van Tennis en Padelvereniging De Krekel. In het dagelijks leven is Hans Procurement Director bij Van den Bosch Transporten in Erp.

Spotlight

Wie of wat in de spotlight te zetten vind ik een lastige vraag, ik ben niet opgegroeid in het dorp en ben tot een aantal jaren terug veel internationaal reizend geweest voor mijn werk bij Van den Bosch. Pas de laatste jaren ben ik meer betrokken in het dorp. De mensen die ik waardeer in Mariaheide zijn Mart van Goor die onlangs de Heise onderscheiding voor supervrijwilliger kreeg. Ook bij De Krekel was hij actief als vrijwilliger. Bij de Krekel heb ik veel respect voor Wim Ketelaars die dagelijks van vroeg tot laat in de weer is om het park voor de leden tiptop in orde te houden en vanuit het verleden weet ik dat Antoon van Hees ook heel veel voor het dorp heeft gedaan. Dat zijn mensen voor wie ik m’n pet afneem.

De Moeite Waard

Tennis en Padel De Krekel is in Mariaheide echt de moeite waard. Het is een prachtige bruisende vereniging met 1500 leden in een dorpje met net zoveel inwoners. ‘De gezelligste vereniging van Meierijstad!’ Wat veel mensen niet weten is dat we naast tennis ook het grootste outdoor padelcentrum van Nederland zijn. Super hot want padel is de snelst groeiende sport in ons land. Als voorzitter ben ik best wel trots op de Krekel en op deze koppositie in Nederland.

Typisch

Typisch Mariaheide is voor mij het rijke sociale leven hier. Iedereen is hier betrokken bij elkaar en er zijn enorm veel vrijwilligers en verenigingen die het sociale leven hier groot maken. Denk aan SCMH, de carnavalsclub, de KBO, alle buurtverenigingen en uiteraard de Krekel.

Quote Je mist wel basisvoor­zie­nin­gen zoals een bakker of een dorpswin­kel Hans Kanters

De Toekomst

In de toekomst hoop ik dat Mariaheide z’n dorpse karakter kan behouden. Ook hoop ik dat het aantal voorzieningen in Mariaheide gaat groeien. We hebben natuurlijk de prachtige verenigingen en allerlei mooie initiatieven in het dorp, maar je mist basisvoorzieningen zoals een bakker of een dorpswinkel. Dingen waarvoor iedereen nu naar Uden of Veghel moet. De jeugd en onze leeftijdsgenoten zijn mobiel, maar voor de groep ouderen kan dat best een belasting zijn. En juist voor die groep zijn dit soort voorzieningen heel erg belangrijk.

Verbeterpuntje

Een belangrijk verbeterpuntje zijn de eerder genoemde voorzieningen. Maar ook de Pastoor van Haarenstraat mag verbeterd worden. Dat is de doorgaande weg die snel gekozen wordt als de A50 weer eens dichtslibt. Ondanks de verkeersremmende maatregelen wordt er in deze straat vaak nog te hard gereden. Daar mag best iets aan gedaan worden, het gebeurt vooral in de avonduren als de jeugd met hun auto, net wat te enthousiast, Mariaheide binnenvliegt. Natuurlijk is dit meer niet te vergelijken met voorheen voordat de A50 er lag. Sindsdien is het een mooie straat geworden met karakter, waar dus de snelheid nog het verbeterpuntje is.

Bijzonder

Het zijn de mensen die hier wonen die Mariaheide bijzonder maken. Het is een energiek en mooi dorp met veel initiatieven. Als ik zie hoe je hier wordt opgenomen in de gemeenschap, is het een enorm fijn dorp. Het zijn echt de mensen die een dorp bijzonder maken.