Tennisclub TC Boekel krijgt twee padelbanen

De raad moet dan op 28 maart een subsidie van 39.900 euro beschikbaar stellen aan de tennisclub. Dat is twintig procent van de totale investering. De rest moet de club zelf ophoesten. Het college heeft met de club uitvoerig gesproken over de plaats van de twee nieuw aan te leggen banen. Aanvankelijk werd gedacht aan de locatie van de huidige minibaan, westelijk van de kantine.

Daar zouden de banen relatief gezien dicht op de woningen in de buurt komen, waardoor mogelijk geluidsoverlast voor de buurt zou kunnen ontstaan. Formeel moet de afstand tot de woningen vijftig meter bedragen. Dat is in Boekel het geval, maar volgens het college tonen recente studies aan dat padel veel geluid veroorzaakt. Daarom zou een andere afstandsnorm wenselijk zijn. Die is echter nog niet formeel in regels vastgelegd. Toch willen B en W en de club daar nu al rekening mee houden. Daarom is gekozen voor een plek aan de oostkant van het tenniscomplex .

Volledig scherm Padelracket © Getty Images/iStockphoto

Om dat mogelijk te maken moet een bocht in een weg wat verlegd worden. De kosten daarvan worden geraamd op ongeveer 35.000 euro. Met de club is afgesproken dat die daarvan vijftig procent, maar maximaal 18.000 euro gaat bijdragen. De club investeert in het totale plan 236.000 euro.

Padel is de snelst groeiende racketsport van Nederland. Het is een combinatie van tennis en squash. Padel wordt gespeeld op een veld van twintig bij tien meter, met een hekwerk eromheen en een glazen achterwand. De sport is heel toegankelijk en wint daarom snel aan populariteit. Op tal van plaatsen in de regio zijn al padelbanen gerealiseerd.