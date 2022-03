Tennisleraar Hanneke Ketelaars krijgt waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad, voor haar inzet om iedereen mee te laten doen

Padel is óók in Mariaheide erg populair: verdubbe­ling aantal banen bij De Krekel

MARIAHEIDE - De twee padelbanen op tennispark De Krekel in Mariaheide liggen er nauwelijks twee jaar en uitbreiding is al gewenst. De sport, een combinatie tussen squash en tennis, is zo populair, dat er twee bijkomen. Het paviljoen is ook flink aangepakt.

