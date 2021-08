Tennissen en padellen in Zeeland tegen diabetes-1

Scooteroma Mariet (77) reist in haar uppie door Italië

29 juli SCHIJNDEL/HEESWIJK-DINTHER - Mariet van Zoggel (77) reist in haar eentje door heel Europa. En dat op een scooter. Nu is ze voor de vijfde keer in Italië. ,,Italianen zijn in het verkeer veel galanter dan Nederlanders”, zegt de Schijndelse, die nu in Heeswijk-Dinther woont.