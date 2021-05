Terras Nia Domo in Boekel wordt opnieuw eens zo groot, dit keer permanent

Exploitant Tonny Verstraten is blij met de toestemming van B en W. ,,We hebben op ons reguliere terras tachtig zitplaatsen. Vanwege de coronaregels kunnen we daar momenteel maar dertig mensen kwijt. Tegen het terras aan hebben we nu nog eens zestig plaatsen gecreëerd. En mocht alles vol zitten dan kunnen we nog eens uitbreiden met een plaats of veertig. Enige voorwaarde is dat we het fietspad vrij houden.”