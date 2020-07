Terrassen op Boekelse kermis nóg ruimer na opmerkingen horeca

De kermis in Boekel is in het eerste weekend van augustus, die in Venhorst een week later. ,,Met de kermisexploitant, Gebroeders Regter, hebben we goede afspraken gemaakt over ruim inrichten. Overigens zijn de attracties op onze twee kermissen vooral op kinderen gericht. We hopen dat ouders hun kinderen zullen begeleiden. Voor ouders geldt wel de anderhalve meter-norm, voor kleine kinderen is er geen beperking", zegt Bos.