Terug in de schoolbankjes van het Zwijsen College, maar dan nét even anders

,,Saai man!", zucht Remco van de Burgt. ,,We zitten de hele ochtend hier op dezelfde plek.” Toch hebben de vier jongens uit havo 4 het best gezellig met elkaar, zo is al op de gang te horen. Met Roy van Wershoven, Stef Selten en Thijn van Daal zit hij achterin het lokaal wiskunde A te maken, de tafeltjes veilig op anderhalve meter afstand van elkaar. Ze kunnen samen overleggen, iets wat ze tijdens het online onderwijs dat ze sinds enkele weken thuis krijgen niet zo makkelijk kunnen. Vanochtend gingen ze toch met plezier naar school, geven ze toe. ,,Leuk om elkaar weer te zien", zegt Roy. Ook al was het weer vroeg op in plaats van om half negen de computer openklappen in bed. ,,Ach, ik heb nu ook niks aan m'n haar gedaan, hoor", lacht Stef, terwijl hij door z'n donkere haar wrijft.