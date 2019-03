Terugkeer taurossen bij fietspad onzeker

‘Mede dankzij Venhorst’ 2,4 miljard voor Europese kleine kernen

9:27 VENHORST Het Europees parlement trekt 2,4 miljard uit voor steun aan kleine kernen voor de jaren 2021 tot 2027. Dat wordt in april in Straatsburg bekrachtigd. Hoewel hij zich realiseert dat het zeker niet de enige reden is, heeft het Europees Plattelands Congres dat in 2017 in Venhorst werd gehouden, daar volgens burgemeester Pierre Bos zeker aan meegeholpen.