Teststraten draaien in Uden op volle toeren: ‘Mevrouw, u moet naar nummer drie’

Fraaiste bolides van stal voor eerste Uden on Wheels

30 augustus UDEN - Tientallen liefhebbers van bijzondere auto’s stonden zondag aan het begin van de middag te popelen op de Markt in Uden. Tijdens de eerste editie van Uden on Wheels was het centrum van Uden eindpunt van een rit met oldtimers, sportwagens en de paradepaardjes uit de showrooms van plaatselijke autohandelaren.