tHans blikt terug op 2020: Het jaar van de beer

Ik kwam het aandoenlijke tweetal tegen in museum Krona op een van de laatste dagen van het jaar dat de expositie ‘Maria van het Nieuwe Normaal’ nog te zien was. Een kleine maar fijne tentoonstelling over het waanzinnige jaar dat Uden achter de rug heeft. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Erp, Vorstenbosch of Boekel om maar wat dorpen te noemen, want overal was de ellende en het verdriet immens groot.