The Duke golft desnoods om de hazelwormen heen

The Duke wil weten of de hazelworm hier zit. De club wenst enkele banen te verleggen zodat ze makkelijker bespeelbaar worden. ,,Het is niet zozeer dat wij gaan uitbreiden. Wij zijn alleen van plan een paar aanpassingen te maken zodat de loopafstanden tussen de verschillende holes minder groot zullen zijn”, vertelt André van Heumen, commercieel manager bij The Duke Club.

Maar voordat de schop in de grond mag, is er toestemming van de gemeente nodig. En de gemeente kijkt ook naar gevolgen voor de natuur. De tapijttegels in het gras horen bij een onderzoek naar de hazelworm, uitgevoerd door BTL Advies. De platen zijn mooie, warme verstopplekken. De soms wel 40 centimeter lange reptielen kunnen zich er lekker onder nestelen, in theorie. De onderzoekers kijken deze weken of dat gebeurt.