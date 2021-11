The Masked Singer, maar dan op z'n Veghels: wie zijn er vermomd in een spectaculair kostuum?

VEGHEL - BN’ers die vermomd in een spectaculair kostuum zangoptredens verzorgen voor een jury. Het is het succesvolle format van het RTL4-programma The Masked Singer. Via een livestream vanuit café Fellows & Friends werd Veghel vrijdagavond getrakteerd op een lokale versie van deze populaire zangshow.