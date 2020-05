Theater Uden komt met eigen corona-plan: ‘Bezetting kan naar 70 procent’

Zoals al zijn collega’s zat theaterdirecteur Jan Wouda van Markant Uden woensdag zwaar balend voor de televisie. ,,Maximaal 30 mensen in je zaal of later 100 is een wassen neus. Helemaal als je de twintig man personeel er aftrekt die je nodig hebt voor zo’n avond”, zegt hij. Daarom is hij extra blij met zijn plan dat afgelopen weken is ontwikkeld in samenwerking met het Schijndelse interieurbouwbedrijf Tausch. Samen hebben ze een protocol met dertig maatregelen ontwikkeld waarmee een veilige zaalbezetting tot zo’n 70 procent haalbaar moet zijn.