Theaterfestival Windkracht deze week weer op de planken

De voorstellingen vinden allemaal plaats in de Podiumzaal van ‘t Spectrum in Schijndel. Ook de spelers van Circus Caps en het Circustheater 7+ doen dit jaar weer mee. Onder leiding van René Hildesheim spelen ze de voorstelling ‘De Cirkel van het Circus’. Deze voorstelling is gratis te bezoeken in de Kiosk op de Noordkade in Veghel. Op beide locaties zijn maatregelen getroffen zodat bezoekers op een veilige manier kunnen genieten van de voorstellingen. Kaartjes zijn te koop aan de kassa op de Noordkade, of via reserveren@phoenixcultuur.nl, onder vermelding van het aantal tickets en de naam en datum van de voorstelling. Kinderen tot 16 jaar betalen 3 euro per kaartje, anderen 5 euro.