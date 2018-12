Theatergasten waarderen actie van Markant en betalen achteraf

4 miljoen kijkers zien Steffi en Michelle uit Boekel de liefde vinden in Boer Zoekt Vrouw

8:07 BOEKEL - De laatste aflevering van Boer Zoekt Vrouw van dit seizoen, met onder anderen de Boekelse boerinnen Michelle en Steffi, heeft zondag net geen vier miljoen kijkers gehaald. In de uitzending was in een follow-up te zien of de boeren nog steeds aan de man danwel vrouw waren.