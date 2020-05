Theaters mogen open maar doek blijft (grotendeels) dicht in Uden, Oss en Veghel

Op de websites van de Lievekamp Oss, Markant Uden en de Blauwe Kei in Veghel staan nog wel wat verdwaalde voorstellingen in juni en juli maar wie goed kijkt, ziet daar meestal in kleine lettertjes ‘niet reserveerbaar’ bij staan of ‘geannuleerd, nieuwe datum volgt’. Het kan niet anders, maakt directeur Coen Bais van de Lievekamp duidelijk: ,,Dertig man in een zaal zoals mag vanaf 1 juni is voor ons niet interessant. En ook niet voor de artiest.”