Theatervoorstelling over laatste Joodse Udenaren moet bezoekers geen ‘Disneygevoel’ bezorgen; ‘het is hard en ruw’

,,Het voelt dubbel. We zijn blij dat we mogen spelen maar hadden het eigenlijk vorig jaar mei, toen Nederland 75 jaar bevrijd was, willen doen. Dat was heel symbolisch’’, vertelt auteur Gert-Jan Peeters (43) in Naat Piek. ,,Al is de maand september ook wel een mooie. Toen werd dit deel van Brabant bevrijd.’’