Theo Jansen over Zaalvoetbal Vereniging Uden: ‘Ik heb heel mooie tijden gehad, anders houd je het niet vol’

VOLKEL - Sinds de oprichting van Zaalvoetbal Vereniging Uden (ZVU) was bestuurslid Theo Jansen (74) erbij. Een rots in de branding voor de club, maar gisteravond heeft hij dan toch echt afscheid genomen.

,,Als het van een lust naar een last gaat, dan weet je dat je moet stoppen”, vertelt het voormalig bestuurslid van ZVU. Zo vond Jansen het op een gegeven moment genoeg: ,,Ik heb heel mooie tijden gehad, anders houd je het ook niet zo lang vol.” Vooral in de jaren 80 en 90 floreerde de club. ,,Toen stond zaalvoetbal heel erg in de belangstelling”, zegt de oud-ZVU’er. De jaren daarna is het ledenaantal langzaam gestabiliseerd naar waarop ze nu zitten: rond de 800 actieve voetballers.

Oprichting

Wat het zo bijzonder maakt, is dat Jansen geholpen heeft bij de vorming van de club, begin jaren 70. ,,Zaalvoetbal was in de jaren 60 nog echt iets in West-Nederland”, zegt Jansen. ,,Eigenlijk hebben de militairen het meegenomen naar deze regio. Zo werd er op de kazerne veel aan zaalvoetbal gedaan en uiteindelijk zijn anderen dat gaan overnemen.” Wat ook een belangrijke rol speelde, was dat er in Uden veel militairen woonden.

Jansen is er toen bij gevraagd na zijn studie Engels. ,,Ik had wat meer tijd toen ik afgestuurd was en heb daarom besloten om te helpen.” Zo kent hij onder meer de regio goed. Onder zijn bestuur is de club uitgegroeid tot één van de grootste in de regio. ,,We speelden op een gegeven moment in heel veel hallen. Zo hebben we bijvoorbeeld 11 jaar lang in Nistelrode gespeeld.” Vandaag de dag speelt ZVU nog steeds in Uden, Volkel en Zeeland. Dit allemaal om een grote regio te bedienen en om alle voetballers te laten spelen.

Echt moeilijke tijden heeft de club niet gehad volgens Jansen: ,,We hebben eigenlijk nooit tegenslagen gehad. We konden altijd goed samenwerken met de gemeenten. Zij waren ook altijd wel blij met ons, aangezien we drie keer in de week de zalen huurden om te voetballen.” Een echt hoogtepunt voor het voormalig bestuurslid was wel toen een aantal teams promoveerde naar de hoofdklasse. ,,Dat waren echt gouden tijden.”

Essentieel voor de club

Huidig voorzitter Michel Leenders ziet Jansen als essentieel voor zijn club. ,,Het bestuur was Theo en Theo was het bestuur”, vertelt de preses. ,,Hij zorgde er altijd voor dat alles prima in orde was en dat alle lijntjes werden uitgezet.” Volgens Leenders is de basis van de club gelegd door Jansen en het heeft ZVU ook ‘ontzettend veel opgeleverd’.

Persoonlijk kende Leenders Jansen alleen niet zo goed. ,,Je zag ook weer niet heel veel van hem”, zo vertelt de voorzitter. ,,Hij is best wel op zichzelf gericht.” Maar zodra hij nodig was, stond-ie altijd klaar voor de club. Nu wordt hij benoemd tot erevoorzitter vanwege het werk dat hij allemaal voor de club heeft gedaan. Ook wordt er een nieuw bekertoernooi naar hem vernoemd. De strijd om de Theo Jansen-cup vindt in april en mei 2022 plaats.

Het afscheid van onder anderen Theo Jansen en de ledenvergadering van ZVU werden gehouden in het Muziekhuis Sint-Caecilia. Dit vanwege de grotere ruimte, in verband met de coronamaatregelen waar de club op moest letten.