Theo Maassen liet zich gelden in Mariahout: ‘Er zitten geheid bekenden van vroeger in het publiek’

In die show staan de lusten en de lasten van het zijn van een witte, heteroseksuele man centraal. Lusten moet je in deze wel heel letterlijk nemen. Op vrouwvriendelijke of politiek correcte teksten hoeft het massaal toegestroomde publiek (het openluchttheater is uitverkocht) bepaald niet te rekenen, zo geeft de cabaretier aan het begin van de voorstelling al als waarschuwing mee: ,,Ik ben heus wel feministisch. Ik geloof in de gelijkwaardig van vrouwen ... onderling.''

In het nabijgelegen Zijtaart ontpopte Maassen zich tot het alfamannetje dat hij volgens eigen zeggen (vooruit, de gespierde torso die hij tot tweemaal aan het publiek toont, past wel in dat plaatje) is vandaag de dag. Niet verwonderlijk dat het jachtterrein zich af en toe strekte tot Mariahout. Enkele namen van Mariahoutse dames die zijn giftige, met testosteron gevulde masculiene adem roken, weet Maassen nog wel op te noemen. Uit piëteit zal het ED de namen van deze dames in dit artikel achterwege laten, maar het verzamelde publiek (een groot deel komt uit Mariahout en omringende dorpen) ontkomt niet aan het aanhoren van deze infame lijst. Een ongemakkelijk gelach daalt dan ook van de tribunes. En Maassen had zichzelf aan het begin van de voorstelling nog wel voorgenomen om toch vooral een hoop ontboezemingen over zijn escapades achterwege te laten. ,,Er zitten geheid bekenden van vroeger in het publiek.‘’

Hoe dan ook, de schik zit er in bij de toeschouwers. Documentairemaakster en activiste Sunny Bergman deed geheel in Thierry Baudet-termen 'situatie gewijzigd' af als 'een boreale voorstelling voor een boreaal publiek'. Nu kan na een korte schouw moeilijk worden ontkend dat de termen 'blank, mannelijk en van middelbare leeftijd' toch wel van toepassing zijn op een groot deel van de toeschouwers. Mensen die niet van hun à propos raken na nog maar weer eens een weinig subtiele grap over vrouwen of seks. ,,Dit is niet het typische openluchttheater-publiek'', volgens Frits Brouwers. De Mariahoutenaar kan het weten, want hij woont in de Bernadettestraat, pal naast de markante openluchtschouwburg. Een frequent bezoeker is Brouwers niet, toch geniet hij vaak mee van wat het openluchttheater te bieden heeft. ,,In mijn tuin luister ik naar de muziek.''

Tijdsgeest van Trump

Grote namen - van Bløf tot Armand - traden in het verleden op in Mariahout. En nu wist 't op vrijwilligers draaiende theater dus een gigant uit het genre cabaret naar het ontginningsdorpje te lokken. Iets waar Brouwers en zijn schoonzoon Vincent Bakers reikhalzend naar uitkeken. Ze zien de man die ooit de UEFA Cup stal voor het eerst op de bühne. En ze laten zich de kenmerkende, weinig tactvolle oneliners van Maassen welgevallen. ,,Ik vond toch vooral het oude werk leuk, zoals zijn eerste voorstelling 'Bepaalde dingen' en zijn oude sketches'', vertelt Bakers. Nu vertolkt Maassen echter vooral de seksistische witte man. De tijdsgeest van Trump en consorten dus.