Thuis op de bank genieten van Fabriek Magnifique: gratis livestream op zaterdagavond

video Twee jongens aangehou­den na schieten met luchtbuks naast school in Uden, slachtof­fer gewond aan been

16 juli UDEN - Aan de Schepenhoek in Uden is vrijdagmiddag geschoten met een luchtdrukwapen. Daarbij is een leerling van het Udens College lichtgewond geraakt aan zijn been. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.