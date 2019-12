‘Thuisblijven hoort er niet bij in Volkel’

Verplichte Kost

Als je in Volkel komt moet je in ieder geval de zittingsavonden hebben meegemaakt. Dan heb je de eigenheid, de talenten en de betrokkenheid van de inwoners van Volkel meegemaakt. In Volkel ben je onderdeel van het mooi eigenwijs geheel, thuisblijven is er niet bij. Ook moet je de molen en het kapelletje gezien hebben. Karakteristieke gebouwen die bij Volkel horen. En als je dit rondje maakt sluit je af met een heerlijk speciaal biertje in de Brabantse Hoeve.



Eeuwig Zonde

Er zijn een paar dingen die ik eeuwig zonde vind. Ten eerste is dat de ingang van Volkel als je vanuit Uden het dorp benadert. Al die schuren geven een heel rommelig beeld en het is geen visitekaartje. Ook is het jammer dat de Leeuwstraat een verkeersader is. Hierdoor is Volkel-West afgesloten van de rest van het dorp. Tenslotte is het zonde dat dat het kapelletje op de verkeerde plek staat, hij hoort echt op Oosteren op het pleintje te staan. Vroeger een bijzonder plekje waar de processie gehouden werd.



Mis Hier

Ik weet niet of ik het direct mis, maar wat wel een zorg is dat je in Volkel niet veel mag bouwen. En daardoor kunnen op termijn bepaalde stukken uit de bevolkingslaag verdwijnen en dat kan ook iets betekenen voor de leefbaarheid. Ik ben blij dat veel jongeren naar Volkel-West zijn verhuisd. De gemeente moet dat blijven aanmoedigen. Want meer jeugd betekent dat de leefbaarheid van het dorp op peil blijft. En dat betekent dat ook de bakker, slager en andere bedrijven kans hebben om te blijven bestaan.