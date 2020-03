Thuiswerken mét kinderen: gemeente geeft hulp met webinar

Afblazen of door laten gaan: juni brengt duivelse dilemma’s in Schaijk en Veghel

6:00 VEGHEL/SCHAIJK - Het is een onmogelijke keuze: alles op alles zetten om het evenement in juni door te laten gaan, of nu al afblazen, terwijl het straks misschien tóch mag. Het zijn keuzes die de organisatoren van bijvoorbeeld de BreakOut Run en Heel Veghel Zingt Mee moeten maken.