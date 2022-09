Tieners uit Zeeland regelen zelf hun kamp: drank is verboden, maar seks niet

Margaret Jansen, ‘de stem van Keldonk’, mist in het dorp een plek om elkaar te ontmoeten

KELDONK - Margaret Jansen (58) is geboren en getogen in Keldonk. Ze weet dus precies wat de charme is van het dorp, maar ook wat er beter kan. ,,Nu de bouwplannen op de rit staan, heb ik het gevoel dat het goed gaat komen.”

25 augustus